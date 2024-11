Bart Wellens ziet problemen voor Iserbyt en Vanthourenhout door Jurgen Mettepenningen

Pauwels Sauzen-Bingoal is niet goed aan het seizoen begonnen. Zowel Eli Iserbyt als Michael Vanthourenhout hebben nog maar één keer gewonnen.

Michael Vanthourenhout won de Kermiscross in Ardooie, Eli Iserbyt de Exact Cross in Heerderstrand. Ook in Lokeren en Niel liep het niet voor de Pauwels Sauzen-Bingoal, want er stond geen enkele renner van de ploeg op het podium.

Ook Bart Wellens stelt vast dat de ploeg op dit moment wat in een negatieve flow zit, terwijl Vanthourenhout en vooral Iserbyt op dit moment niet slecht rijden. Maar de concurrentie is ook groter geworden.

Wordt Mettepenningen nerveus van Iserbyt en Vanthourenhout?

Thibau Nys is constanter geworden, Niels Vandeputte viel dit seizoen nog niet buiten de top vier. "Eens je in die negatieve flow zit, komt er ook de nodige tegenslag bij", stelt Wellens bij Het Nieuwsblad.

Zo viel Iserbyt in Lokeren en ging zijn derailleur in crashmodus, waardoor hij niet meer kon schakelen. Iserbyt moest van de fiets en kon het probleem zelf oplossen, maar verloor veel tijd. Hij eindigde toch nog vijfde.

"Ik weet zeker dat er iemand momenteel nerveus van wordt omdat zij toch de crossploeg bij uitstek zijn", doelt Wellens op Jurgen Mettepenningen. Zijn ploeg won dit seizoen nog geen klassementscross en maar één tv-cross. Voor Mettepenningen de referentie.