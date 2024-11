Romain Bardet twijfelt aan dopingvrij wielrennen en zegt ook iets over Tadej Pogacar

Binnen enkele maanden neemt Romain Bardet (34) afscheid als renner. De Fransman twijfelt onder meer aan zuiver wielrennen en noemt ook Tadej Pogacar.

Romain Bardet hangt niet eind dit jaar zijn fiets aan de haak, wel op 15 juni 2025. De Fransman wil volgend jaar nog de Giro rijden en zal afscheid nemen na de Dauphiné. Geen laatste Tour meer dus voor Bardet.

"Ik heb alles wat ik wilde onderzoeken in deze sport wel achter de rug", zegt Bardet bij Eurosport France. "De laatste jaren kwam steeds vaker dat gevoel naar boven, dat het niet meer eeuwig zou duren. Ik kon me niet altijd meer vinden in de koers van mijn eigen sport."

"Tien jaar geleden hebben we veel beloftes gedaan. Het is niet verwonderlijk dat er bepaalde onderzoekers, bepaalde teams en renners zijn die het ergens anders zoeken. Er zal altijd de wens blijven om concurrentievoordelen na te streven.

"Doping? Het zou mij niet verbazen. Er wordt zoveel onderzoek gedaan naar het idee om de prestaties te optimaliseren. Het is net als met ketonen, zoals veel dingen, het staat open voor interpretatie", stelt Bardet.

Bardet lovend voor Pogacar

Over Pogacar is Bardet niets dan lovend. "Hij zit simpelweg in een andere klasse dan de rest. Pogacar is zo superieur dat het moeilijk onder woorden te brengen is. Ik verspil niet al te veel tijd met het zoeken naar verklaringen."

"Als tijdgenoot en als onderdeel van de wielerwereld krijg je het gevoel dat je niet eens echt een concurrent van hem bent. Ik heb de versnellingen van Froome meegemaakt, maar die waren stukken minder indrukwekkend."