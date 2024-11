Thibau Nys spreekt zich duidelijk uit over de hoge verwachtingen na enkele zeges

Thibau Nys is op dit moment dé man in het veldrijden. Toch kiest de Europese kampioen er bewust voor om zijn programma te beperken en tempert hij de verwachtingen.

Afgelopen zondag won Thibau Nys met overmacht de X2O Trofee-manche in Lokeren, maar liet hij de Superprestige in Niel bewust schieten. Een goed klassement in de Superprestige mag Nys vergeten, maar daar is hij niet meer bezig.

Nys koos er de voorbije weken bewust voor om maar één cross per weekend te rijden. Zo kon hij nog genoeg trainen, zoals hij deze week opnieuw doet. Met Merksplas en Hamme staat wel zijn eerste dubbele weekend op het programma.

Thibau Nys over zijn rol in het veldrijden

"In de eindejaarsperiode zal ik dan wel eens een week van vier crossen op zeven kloppen, telkens met één dag tussen", zegt Nys bij HLN. Maar deze vorm aanhouden en altijd meespelen voor deze zege ziet Nys ook niet gebeuren.

"Ik hoef niet elke week met een halve minuut of minuut voorsprong te winnen. Wat ik beoog is een vaste waarde zijn. Als ik me ertussen kan gooien, mijn ding kan doen en ik kom op mijn plaats terecht, heb ik daar vrede mee."

Voorlopig gaat het bijzonder goed voor Nys de laatste weken. Hij won in Overijse, op het EK en in Lokeren. Tussendoor werd Nys ook vierde in de Koppenbergcross.