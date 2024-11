Dries De Bondt rekent helemaal af met Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Dries De Bondt heeft zijn eerste seizoen bij Decathlon-AG2R La Mondiale achter de rug.

Zijn Franse ploeg gaat over een maand een eerste keer op stage, maar dat zal zonder Dries De Bondt zijn. Onze landgenoot heeft echter iets belangrijkers te doen.

“De ploeg vertrekt in december inderdaad een eerste keer naar het buitenland, maar voor één keer moet de stage wijken”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

En daar heeft hij een goede reden voor. “Half december zal ik een eerste keer papa worden van een zoon. Daar toonde de ploegleiding begrip voor. Thuis wordt er uiteraard wel getraind en half januari trek ik wel mee naar Spanje.”

Zijn eerste seizoen bij zijn nieuwe ploeg, daar is De Bondt tevreden over. Hij pakte drie overwinningen, ook al ging het telkens wel om kermiskoersen.

“José De Cauwer stelt altijd dat het moeilijk is om één koers te winnen. Hij heeft gelijk, maar dat neemt niet weg dat ik toch graag één UCI-koers had gewonnen. Tot vijf keer toe had ik daar kansen toe.”

Voor De Bondt is het vooral ook een verademing dat hij niet meer met zijn oude ploegmaten van bij Alpecin-Deceuninck moet rijden, omdat hij nu een andere rol krijgt.

“Het offensieve profiel van de ploeg past volledig bij mij. De voorbije jaren had ik met Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen twee topkopmannen in het team. Dan krijg je minder kansen om eens voor eigen rekening te koersen. Nu is er meer vrijheid. Ik kwam ook op het juiste moment bij de ploeg.”