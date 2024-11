📷 Het verloopt niet van een leien dakje: Wout van Aert geconfronteerd met zichzelf

Wout van Aert is in Spanje nog altijd aan het trainen. Toch verloopt niet alles van een leien dakje voor Van Aert.

Om zich voor te bereiden op de eerste ploegstage van Visma-Lease a Bike in december trok Wout van Aert onlangs naar Spanje om te trainen. Daar legde hij al heel wat kilometers af, onder meer ook met zoontje Georges.

Van Aert trainde de voorbije twee weken zo'n 500 kilometer per week. Toch lijkt het met de vorm nog niet goed te zitten. Maandag vertrok Van Aert om 10u voor een nieuwe trainingstocht, maar dat liep niet van een leien dakje.

Geen goede vorm voor Van Aert

Van Aert reed lek en legde uiteindelijk maar zo'n 34 kilometer af. "Het toonbeeld van mijn slechte vorm", schreef Van Aert er op Strava bij. Hij is dus niet zo gelukkig met zijn vorm van het moment.

Voor Van Aert geen drama, al zou hij over een maand al het veld induiken na de ploegstage van Visma-Lease a Bike. Zonder goede vorm zal ook Van Aert het moeilijk hebben in het huidige peloton veldrijders.

In welke cross Van Aert zijn rentree zal maken, is nog niet duidelijk. De Wereldbeker in Hulst (21 december) en Zonhoven (22 december) of de Superprestige in Mol (23) zijn allemaal een optie voor de rentree van Van Aert.