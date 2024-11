Ex-wereldkampioen junioren kondigt afscheid aan: "Dan moet je uw conclusies trekken"

Thijs Aerts is wellicht aan zijn laatste seizoen als veldrijder bezig. De jongere broer van Toon Aerts moet misschien eind dit jaar zijn fiets al aan de haak hangen.

Het contract van Thijs Aerts (28) loopt eind dit jaar af bij zijn ploeg Charles Liégeois Roastery CX. De kans dat hij nog een contractverlenging krijgt is echter klein. De vraag is zelfs of Aerts het seizoen nog kan afmaken.

"Het moet al heel raar doen wil je me volgend jaar nog zien crossen", zegt de drie jaar jongere broer van Toon Aerts bij Het Nieuwsblad. De profcarrière van Thijs Aerts kan er dus over anderhalve maand al voorbij zijn als hij geen oplossing vindt voor 2025.

Aerts sterk bij de jeugd, moeilijk bij de profs

Thijs Aerts was een talentvolle veldrijder in de jeugd en werd in 2014 zelfs wereldkampioen bij de junioren. In 2016 en 2018 werd Aerts ook Belgisch kampioen bij de beloften. Maar doorbreken bij de profs lukte niet.

Aerts won drie keer bij de profs, maar nooit in België. In 2019 won hij in Luxemburg en Groot-Brittannië, in 2021 in Frankrijk. Toch is Aerts fier op de carrière die hij gehad heeft bij de profs, maar nu ziet hij het einde naderen.

"De laatste jaren werd het steeds moeilijker om nog goede resultaten te behalen. Mede doordat er veel sterke jonge renners zijn bijgekomen. Dan moet je uw conclusies trekken. Wat niet wil zeggen dat ik niet meer geniet van het fietsen en trainen op zich", stelt Aerts nog.