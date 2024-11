Jurgen Mettepenningen verdedigt Eli Iserbyt vurig na alweer enkele tegenslagen

Belgisich kampioen Eli Iserbyt kon dit weekend alweer niet winnen. Toch blijf ploegmanager Jurgen Mettepenningen hem stevig verdedigen.

Voor Eli Iserbyt was het alweer een weekend zonder zege. Hij kon dit seizoen enkel in Heerderstrand juichen, maar dat is alweer van 26 oktober geleden. Dat was wel een Exact Cross en de concurrentie was daar niet de grootste.

Afgelopen weekend werd Iserbyt zevende in Merksplas, in Hamme verloor Iserbyt het duel van Niels Vandeputte om de zege. Nadat hij drie keer op rij naast het podium viel, stond Iserbyt in Hamme er wel opnieuw op.

Mettepenningen verdedigt Iserbyt

En dat ondanks een val door een fotograaf. Jurgen Mettepenningen was dan ook bijzonder tevreden over de prestatie van Iserbyt. "Hij had de benen om te winnen, zonder die val", zegt de ploegmanager bij WielerFlits.

Na valpartijen in Niel en Lokeren stond Iserbyt er opnieuw. Hij looft vooral de weerbaarheid van Iserbyt na enkele tegenslagen. "Eli is mentaal ijzersterk. Niet iedereen zou die opeenvolging van akkefietjes aankunnen."

Zowel sportief als extra-sportief waren er al tegenslagen voor Iserbyt, maar daar gaat hij dus heel goed mee om. "Ik denk dat we nu stilaan de Eli te zien krijgen van het vorige seizoen, dat is veelbelovend voor de komende weken."