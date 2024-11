📷 De vierde dag op rij: Remco Evenepoel heeft nieuwe microbe te pakken in de VS

Remco Evenepoel is aan zijn voorbereiding op het seizoen 2025 bezig. De olympische kampioen is in de Verenigde Staten en trekt er elke ochtend vroeg op uit.

Net als vorig jaar is Remco Evenepoel naar de Amerikaanse staat Californië getrokken voor testen in de windtunnel van Specialized. Daarbij wordt er gezocht naar marginal gains in kledij, materiaal of fietsen.

Evenepoel is niet alleen in de VS. Europees kampioen Tim Merlier ging zondag meer gaan lopen met Evenepoel en maandagnamiddag zette Evenepoel bij een fietstocht 'Con free Landa'. Mikel Landa is er dus wellicht ook bij. Ook Paul Magnier is erbij.

Opnieuw looptraining voor Evenepoel

Evenepoel, Merlier en Landa zijn kopmannen van Soudal Quick-Step, zij zullen wellicht ook enkele commerciële activiteiten doen voor Specialized. Ondertussen onderhoudt Evenepoel ook zijn conditie.

De olympische kampioen lijkt in de Verenigde Staten de microbe van het lopen helemaal te pakken hebben. Woensdagochtend ging Evenepoel al voor de vierde dag op rij lopen, hij deed tien kilometer in 50 minuten. Onder meer Merlier en Magnier waren er ook bij.

Renners die lopen, het is geen nieuw fenomeen. Mathieu van der Poel pakte een week geleden zelfs uit met een halve marathon in Spanje, Wout van Aert trok in Spanje ook de loopschoenen al aan.