Mettepenningen aarzelt niet om voor drastische ommekeer te kiezen: "Als het nodig is..."

Pauwels Sauzen-Bingoal beleefde een moeilijke start van het seizoen. Als het nodig is, dan zal Jurgen Mettepenningen ingrijpen.

De ploegmanager van Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout had duidelijk al meer verwacht van zijn twee toppers. In tegenstelling tot vorig seizoen loopt het veel moeilijker.

Al moet de Wereldbeker wel voor de ommekeer zorgen. “De Wereldbeker is voor ons heel belangrijk”, zegt ploegmanager Jurgen Mettepenningen aan WielerFlits.

Dat zijn de andere crossen ook, maar toch is er een groot verschil. “Alleen zijn er meer UCI-punten en een flinke dosis prijzengeld te verdienen. Het is voor ons een groot doel en wij rijden in principe alles.”

Dat deed zijn ploeg elk jaar al, maar als het nodig is, wil hij dit jaar wel voor een drastische ommekeer kiezen. “Natuurlijk weet je nooit hoe het seizoen vordert. Als er iemand dringend rust nodig heeft, ligt dat anders.”

Het nieuwe concept van de Wereldbeker zorgt voor een hele drukke agenda. Of dat goed is of net niet zal de toekomst moeten uitwijzen.

“Ik vind het niet echt slecht. We hebben al fantastische crossen gezien, maar de Wereldbeker heeft extra cachet. Het is een ander niveau. Ik ben nog altijd voorstander van deze manier”, besluit Mettepenningen.