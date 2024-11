Goede vrienden of niet? Tadej Pogacar schept duidelijkheid over bromance met Remco Evenepoel

Tadej Pogacar en Remco Evenepoel stonden dit jaar vaak samen aan de start. En de twee kunnen het ook goed met elkaar vinden.

De voorbije jaren stonden Remco Evenepoel en Tadej Pogacar niet vaak samen aan de start. Dit jaar was dat echter anders. In de Tour de France, het WK op de weg, de Giro dell'Emilia, Tre Valli Varesine en de Ronde van Lombarijde stonden ze samen aan de start.

Pogacar kwam telkens als winnaar uit de bus, behalve in Tre Valli Varesine waar de wedstrijd door noodweer werd gestaakt. Maar voor en na de wedstrijden leken Pogacar en Evenepoel het goed met elkaar te kunnen vinden.

Pogacar over band met Evenepoel

"Het is een hele coole kerel", zegt Pogacar bij Sporza. "Ik heb nog niet heel veel tegen hem gereden, eigenlijk. Al was het dit jaar wel wat beter. Het is en blijft natuurlijk een concurrent, maar we komen goed overeen."

"En na de carrière zullen we misschien écht vrienden kunnen worden", stelde Pogacar nog. Al zal hun carrière wel nog een aantal jaar duren. Pogacar werd dit jaar 26 jaar, Evenepoel wordt in januari 25 jaar.

In 2025 zullen Pogacar en Evenepoel opnieuw enkele keren tegen elkaar rijden. In Luik-Bastenaken-Luik, de Tour, de Ronde van Lombardije en het WK in Rwanda mogen we ze allebei zeker aan de start verwachten.