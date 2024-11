Michel Wuyts is duidelijk geen fan van Van Gils en noemt één voorval zelfs "degoutant"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Maxim Van Gils zegde zijn contract bij Lotto Dstny op. Michel Wuyts is alvast duidelijk geen fan van onze landgenoot.

Michel Wuyts was naar eigen zeggen niet verrast door het vertrek van Van Gils bij Lotto Dstny. Het pas volgens hem in het nieuwe profiel dat de Antwerpenaar zichzelf wil aanmeten.

Wuyts merkte op dat Van Gils in de zomer van 2023 een goedlachse en graag geziene figuur was, maar dat sloeg beetje bij beetje op. Te beginnen in de Japan Cup, toen hij de Griek Bouglas een slag uitdeelde.

Hij werd er 25 dagen voor geschorst. “Een imagokras, vreesde Van Gils. Maar ach, het bleef bij kleine letters in de krant”, schrijft Wuyts in zijn column van Het Laatste Nieuws.

“Alleen diehards en wielerjournalisten pikten het op. Zeer tijdelijk. En rap vergeten. Na zijn derde plek in de Strade klonk het – overigens terecht – van ‘hoera voor de klasbak uit Brasschaat’. Zo terecht dat Van Gils vragende partij was voor een nieuw contract. Klein miljoen, bij Lotto moest 97 percent het met veel minder doen.”

Bodycheck met Capiot

Maar Wuyts ving ook al andere signalen op en dan was er nog de befaamde dertiende rit naar Pau in de Tour de France. “Met ontluisterende taferelen. Zelden of nooit een renner zo schabouwelijk zien en horen uithalen.”

“Bij het mennen van de sprint deelde Van Gils de terugvallende Capiot als een volleerd ijshockeyspeler een bodycheck uit. Dat Capiot en andere slachtoffers op de grond pijn verbeten, deerde hem weinig.”

Volgens Van Gils was het zijn eigen fout. ‘Hij moet niet in slaap vallen of naar een mooie dame kijken’, zei Van Gils. “‘Onthutsend’, luidde een oordeel. Degoutant paste beter bij zoveel agressie. Lotto hield het allemaal binnenskamers.”