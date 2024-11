Mads Pedersen zei "I fucking hate it", maar zijn trainer denkt daar nu toch anders over

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mads Pedersen klopte dit voorjaar Mathieu van der Poel in Gent-Wevelgem. Volgend jaar wil de Deen nog een stap zetten, maar dan moet hij misschien wel doen wat hij absoluut niet wil.

Heel wat renners gaan op hoogtestage om beter te gaan, maar Mads Pedersen loopt er absoluut niet warm voor. De Deen gaf vorig jaar nog een opmerkelijk interview over zijn afkeer voor hoogtestages bij In de Leiderstrui.

"I fucking hate it. Nee, ik doe het niet, zelfs als mijn coach het zou zeggen. Als ik daarmee twee of drie procent kan winnen? I don’t give a fuck", zei de Deen toen. Maar zijn trainer lijkt daar toch anders over te denken.

Moet Pedersen toch op hoogtestage?

"Mads heeft zelf publiek gezegd dat hij het niet wil, maar we praten er wel over", zegt Mattias Reck bij Ekstra Bladet. "We gaan zeker ooit op hoogtestage gaan, dat staat vast. Mads heeft gezegd: oké, we gaan het een keer proberen."

"Maar de reden dat ik er nog niet te veel op aandring, is omdat ik mijn twijfels heb over hoeveel het oplevert", stelt Reck. "Renners reageren heel verschillend op hoogtestages. Maar als Mads ervoor open staat, gaan we dat doen."

"We hebben het nog nooit onderzocht en misschien zal het wel werken. Het zal ooit gebeuren, maar ik weet nog niet wanneer en in welk jaar. We willen ook niet te veel risico's mee nemen", stelde Reck nog.