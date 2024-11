Eli Iserbyt legt uit waarom het dit seizoen een pak minder liep voor hem persoonlijk

Eli Iserbyt was vorig seizoen heer en meester in de cross. Dit jaar liep het eventjes anders voor de West-Vlaming.

Eli Iserbyt was te gast in de podcast Kop over Kop van Eurosport. Hij sprak er onder andere over de mindere start van het veldrijden, in vergelijking met vorig seizoen.

De schorsing na de eerste cross in Beringen zal zeker zijn deel hebben gehad in de prestaties. “Het speelde wel mee natuurlijk, zeker in de aanloop naar de wedstrijden toe. In de wedstrijden zelf viel het mee, maar ik had wel een iets mindere conditie dan de afgelopen jaren”, klinkt het.

“Het was zoeken naar een beter gevoel. Sinds dit weekend denk ik eigenlijk dat het meer aan het vertrouwen lag dan aan het gevoel. De conditie was elke wedstrijd beter dan de resultaten deden vermoeden.”

Al moet er ook gezegd worden dat de concurrentie erop vooruitgaat. “De tegenstand is zeker sterker, maar ik was vooral op zoek naar mijn eigen manier van rijden. Voor afgelopen weekend reed ik te passief en kwam het vaak neer op de laatste ronde met een grote groep.”

Afgelopen weekend was het wel prijs voor onze landgenoot. Hij won zowel zaterdag in Kortrijk en zondag in Antwerpen.