Bijzonder groot verschil: organisatie onthult wat de impact van Wout van Aert is

Zondag wordt voor de derde keer een manche van de Wereldbeker in Dublin gereden. Ook daar voelen ze de afwezigheid van Wout van Aert.

In 2022 werd voor het eerst een manche van de Wereldbeker georganiseerd in de Ierse hoofdstad Dublin. De cross werd toen gereden op 11 december en kon rekenen op de aanwezigheid van Wout van Aert.

Van Aert won ook, maar niet zonder slag of stoot. Aan de materiaalpost liep het grondig mis. Een doek van een van de mecaniciens geraakte in het achterwiel van Van Aert. Hij kon gelukkig nog teruglopen naar de materiaalpost en een nieuwe fiets nemen.

Van Aert pakte de zege in Dublin met 14 seconden voor Sweeck en 17 seconden voor Pidcock. Op het podium nam Van Aert de handdoek mee en stak die ook in de lucht als een soort trofee. Het werd een memorabel moment.

Minder toeschouwers door afwezigheid Van Aert

Vorig jaar was Van Aert (en ook Van der Poel) er niet bij in Dublin en dat voelden ze ook. "Het jaar dat Wout van Aert erbij was, toen hadden we 6000 tot 8000 toeschouwers", zegt Chris Mannaerts, Cyclocross Manager bij Wereldbeker-organisator Flanders Classics, bij WielerFlits.

"Vorig jaar daalde dat aantal naar 4000 mensen, en daar zullen we nu ook op terechtkomen. Maar je weet nooit, de weersomstandigheden maken veel uit in een land waar veldrijden niet op nummer één staat." De afwezigheid van Van Aert liet zich dus duidelijk voelen vorig jaar.