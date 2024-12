🎥 Massale valpartij tijdens Champions League levert unieke, maar pijnlijke beelden op

De tweede manche van de Champions League baanwielrennen in Apeldoorn heeft een vreselijke crash teweeggebracht. Heel wat renners kwamen daarbij ten val, maar de Belg van dienst wist aan de problemen te ontsnappen.

Lindsay De Vylder is ook in Apeldoorn dit weekend. De Belg kwam dit weekend in actie tijdens de tweede manche van de Champions League baanwielrennen in de Nederlandse stad.

Hij reed er het omnium, een Olympische discipline. Tijdens de afvallingsrace van dat omnium ging het echter helemaal verkeerd. Heel wat renners kwamen daarbij ten val.

Zware crash met héél veel renners

Door de crash lag de wedstrijd lange tijd stil om de baan te herstellen en de geblesseerde renners te verzorgen. Amper vier renners konden uiteindelijk de crash vermijden, de rest ging tegen de vlakte en dat zorgde voor veel problemen.

De Amerikaan Grant Koontz was er het ergst aan toe en moest de strijd staken, Lindsay De Vylder kon alles bij elkaar gaan profiteren. Hij schoof op van de vierde naar de derde plaats in het omnium.

De beelden van de crash zijn heel erg opvallend om te zien. We delen ze graag met u, maar ze zijn wel niet voor de meest gevoelige kijkers. Opgelet: het laden van de beelden kan mogelijk even duren.