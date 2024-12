Crosslegende zegt waarom het haperde bij Eli Iserbyt: "Los daarvan nog een vaststelling"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Vorig weekend was het twee keer prijs voor Eli Iserbyt. Dat deed enorm veel deugd na de moeizame competitiestart.

Eli Iserbyt kende een moeilijke start van het veldritseizoen. Er was de schorsing na de cross in Beringen en tot voor vorig weekend won de West-Vlaming slechts één keer, in Heerdersstrand.

Dat was een groot contrast met vorig jaar, toen Iserbyt heer en meester was bij de start van het seizoen. Maar vorig weekend won hij twee keer in evenveel dagen.

Crosslegende Bertje Vermeire, 80 ondertussen, volgt het veldrijden nog van heel dichtbij. Hij is onder andere ook peter van de ploeg van Jürgen Mettepenningen.

Ook hij zag dat het nu plots wel werkte voor Iserbyt. “Eli was ook de weken ervoor zeker niet slecht, alleen kende hij veel pech”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

“De crossen nu draaien puur om snelheid. Als je tegenslag kent, is het bijna onmogelijk om nog terug te komen, laat staan te winnen”, gaat hij verder. Al is er nog iets.

“Maar los daarvan is het wel een vaststelling dat de jeugd de aansluiting met de gevestigde waarden heeft gemaakt. Naast Thibau Nys en Niels Vandeputte kan je niet kijken.”