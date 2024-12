Pijnlijke situatie: topper zegt af vanwege vermoeidheid

Geen Ceylin Alvarado op de Wereldbeker in Dublin zondag. De Nederlandse zegt af en keert pas over twee weken terug in competitie. De reden is vermoeidheid, zo klinkt het bij haar team. Even gas terugnemen om te knallen in de eindejaarsperiode?

Ceylin Alvarado zal niet te zien zijn op zondagnamiddag in Dublin. En ook de weken nadien schrapt ze nog een paar races, om zich zo voor te gaan bereiden op de drukke(re) eindejaarsperiode en de kampioenschappen. Heftige periode "Na een geweldige start van het seizoen met zes zeges, lijdt Ceylin aan vermoeidheid door een week ziekte tijdens een heftige koersperiode. Het medische team Fenix-Deceuninck heeft daarom besloten om Ceylin dit weekend buiten competitie te houden." "Tijdens het trainingskamp van het team in Spanje zal de focus liggen op herstel- en duurtraining. Alvarado zal nu zo'n twee weken in Spanje blijven om te herstellen en te trainen", klonk het bij haar team Fenix-Deceuninck. Altijd in de top-5 In Antwerpen werd ze vorig weekend nog vijfde in de Wereldbeker, wel een van haar mindere resultaten. Ze geeft nu de Wereldbeker (meer dan waarschijnlijk) op en kan zich zo focussen op de andere klassementen. Haar resultatenlijstje mag er meer dan zijn. Naast zes zeges dit seizoen werd ze ook al drie keer tweede, waaronder op het EK. In Overijse werd ze vierde en in Antwerpen dus vijfde. Negen keer op elf op het podium, altijd in de top-5: Alvarado is helemaal terug.