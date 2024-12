Joris Niewenhuis over reden voor lange afwezigheid: "Dat was misschien wel het probleem"

Voor Joris Nieuwenhuis blijft het wachten tot hij aan zijn seizoen kan beginnen. Door gordelroos kon hij nog geen enkele veldrit afwerken.

De Nederlandse trui was dit seizoen nog niet te zien in het veld, want Joris Nieuwenhuis kwam nog niet aan de start. De vice-wereldkampioen en nummer twee in de Wereldbeker en de Superprestige van vorig seizoen staat nog altijd aan de kant.

Nieuwenhuis wilde op 16 november zijn rentree maken in Merksplas, maar dat werd uitgesteld naar Antwerpen op 24 november. Maar ook dat haalde de Nederlander niet, zijn comeback is voor onbepaalde duur uitgesteld.

"Ik was gewoon nog altijd niet fit genoeg. Toen ik in de voorbereiding op Antwerpen intensieve trainingen deed, stelden we vast dat ik niet goed recupereerde", zegt Nieuwenhuis er zelf over bij Het Nieuwsblad.

Nieuwenhuis zoek naar oorzaak gordelroos

De Nederlander is naar Spanje getrokken, waar hij aan het trainen is. Het virus is intussen wel verdwenen uit zijn lichaam, naar een oorzaak is het ook nog altijd gissen. Al heeft Nieuwenhuis wel een vermoeden.

Op het moment dat hij ziek werd, zat Nieuwenhuis fysiek op zijn hoogste niveau ooit. Dat bewezen ook al zijn waarden. "Misschien was dat net het probleem en was het een tikkeltje te veel van het goede", stelt Nieuwenhuis.