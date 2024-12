Sven Nys doet boekje open over "slechte verliezer" Thibau Nys na twee moeilijke weken

Thibau Nys was goed op dreef met drie zeges in twee weken tijd, maar de voorbije twee weken was het toch wat moeilijker. Vader Sven Nys geeft inzicht in hoe Thibau Nys daar mee omgaat.

Met zeges in Overijse, op het EK en in Lokeren leek de trein van Thibau Nys vertrokken te zijn. Daarna stokte het echter. Nys werd wel nog vierde in Merksplas, maar moest het daarna doen met een veertiende plaats, een twaalfde plaats en een opgave.

Die veertiende plaats in Hamme kwam er door een val in de slotronde, zijn twaalfde plaats in Antwerpen was gewoon het gevolg van het zand dat hem niet lag en in Dublin gaf Nys op na een val in de eerste ronde.

Slechte verliezer Thibau Nys

Hoewel er dus excuses zijn voor zijn slechtere prestaties, gaat Thibau Nys er niet goed mee om. "Thibau kan slecht tegen zijn verlies", bekent vader Sven Nys bij Sporza. "Maar dat is een goede eigenschap."

Als Thibau Nys met ambitie naar een cross trekt en het draait niet zoals het moet, dan zie je dat volgens Sven Nys aan zijn zoon. Maar zijn motivatie lijdt daar niet onder, wordt zelfs scherper en alerter na elke tegenslag.

"Het feit dat Thibau dit seizoen al drie crossen heeft gewonnen en elke week de Europese kampioenentrui mag dragen, geeft Thibau vertrouwen", stelt Sven Nys nog. Zondag in Sardinië is Thibau Nys er niet bij door een stage met Lidl-Trek.