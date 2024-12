Greg Van Avermaet ziet plots groot nadeel voor Remco Evenepoel door nieuwe blessures

Acht jaar geleden overkwam Greg Van Avermaet hetzelfde mee als Remco Evenepoel nu. Hij begrijpt dan ook hoe frustrerend het moet zijn om nu in de lappenmand te liggen.

In 2016 werd Greg Van Avermaet olympisch kampioen op de weg in Rio de Janeiro, maar in de winter van dat jaar liep het mis. Van Avermaet viel in november tijdens een mountainbiketocht en brak zijn kuitbeen.

"Ik onderging meteen een operatie en bleef 4 weken weg van de fiets. Maar bij Remco is het verdict veel zwaarder als ik het allemaal zo lees. Hij zal misschien 6 à 8 weken moeten revalideren", zegt Van Avermaet bij Sporza.

Evenepoel was net opnieuw aan het trainen en kwam uit een rustperiode van zo'n maand. Hij ziet nu zijn voorbereiding in de winter in het water vallen. Een winter waarin Evenepoel het gat met Pogacar kleiner wilde maken.

Geen winterbasis voor Evenepoel

Een goede basis leggen tijdens de winter is dan ook essentieel om een goed seizoen door te maken. Daarom is het ook voor Evenepoel niet leuk om met een rustperiode en een revalidatie aan zijn winter te beginnen.

"Ik kan me dus goed inbeelden dat dit een zware opdoffer is voor Remco", stelt Van Avermaet nog. "Maar je valt beter uit in de winter dan tijdens het seizoen." Dat maakte Evenepoel dit jaar ook mee met zijn val in de Ronde van het Baskenland.