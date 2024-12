Ex-renner doet boekje open over wat hij te horen kreeg van zijn ploeg: "Dat was hard"

In 2025 komt er opnieuw een einde aan een cyclus van drie jaar in de WorldTour. Ex-renner Benjamin Declercq (30) werd slachtoffer van de vorige cyclus in 2022.

Sinds 2020 bestaat er in de WorldTour een promotie-degradatiesysteem. Na een cyclus van drie jaar zijn de achttien teams met de meeste UCI-punten zeker van een plekje in de WorldTour voor de volgende cyclus van drie jaar.

In alle koersen UCI-punten scoren is dus noodzakelijk, in de eerste cyclus van 2020 tot en met 2022 telden alleen de punten van de tien best scorende renners voor de ranking van de ploeg. In de huidige cyclus 2023-2025 zijn dat de twintig beste renners.

Declercq slachtoffer van UCI-punten

Doordat er in de eerste cyclus maar tien renners punten moesten scoren, zorgde dat soms voor vreemde situaties in koers. Benjamin Declercq, die in 2022 bij Arkéa-Samsic reed, maakte het zelf mee.

Als De Clercq in een kansrijke positie zat, moest hij zijn benen vaak stilhouden omdat hij niet bij de top tien zat van zijn ploeg. "Dan zei de ploegleiding tegen mij: 'jouw punten hebben toch geen nut'", zegt Declercq bij Het Nieuwsblad.

"Als je een heel jaar in dienst rijdt en je hoort dat als je eindelijk eens een mooie uitslag kan rijden, dan is dat hard." Declercq kon zo weinig goede resultaten voorleggen en zette eind 2022 een punt achter zijn profcarrière.