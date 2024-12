Van den Broeck heeft duidelijk advies voor Evenepoel: "Draag ik nog altijd gevolgen van"

Remco Evenepoel moet opnieuw revalideren, niet voor het eerst in zijn carrière. Jurgen Van den Broeck maakte het ook enkele keren mee tijdens zijn carrière.

Tot twee keer toe moest Jurgen Van den Broeck de Tour verlaten door een zware valpartij. Hij weet dus wat het is om zwaar te vallen en te moeten herstellen van blessures. Voor Evenepoel is het de tweede keer dit jaar.

Volgens Van den Broeck heeft Evenepoel wel het voordeel dat hij nog altijd maar 24 jaar is, eind januari wordt Evenepoel 25 jaar. En dat Evenepoel nog geen kinderen heeft is ook een voordeel volgens Van den Broeck.

"Stel dat hij een dertiger was met thuis twee kinderen, dan heb je een ander verhaal. Dan vraag je je af waar je in godsnaam nog mee bezig bent. En als die twijfel in je hoofd sluipt, dan heb je wel een probleem", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Van den Broeck heeft advies voor Evenepoel

Voor Evenepoel is het na zijn val in de Ronde van het Baskenland zijn tweede revalidatie van het jaar. Die was succesvol, Evenepoel werd daarna derde in de Tour en pakte twee olympische titels in Parijs.

Toch heeft Van den Broeck nog een advies voor Evenepoel. "Zorg er eerst voor dat je al je spieren terug mobiel maakt. Ik dacht vroeger vooral aan zo snel mogelijk opnieuw fietsen. Daar draag ik nu nog altijd de gevolgen van."