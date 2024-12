📷 Thibau Nys haalt zijn mooiste glimlach boven en daar is een hele goede reden voor

Thibau Nys heeft een goede reden om eens zijn mooiste glimlach boven te halen. Hij mag volgend jaar bij Lidl-Trek een heel fraai wielertruitje aantrekken.

In de laatste maand van het jaar beginnen de verschillende wielerploegen stilaan hun outfits voor volgend jaar voor te stellen. Lidl-Trek is één van die ploegen die er snel bij is. Dat is ook de ploeg waar Thibau Nys voor uitkomt op de weg. Na zijn seizoen van de definitieve doorbraak is het niet onlogisch dat hij mee de nieuwe tenue mag showen.

Dat heeft enkele prachtige plaatjes voor de sociale media opgeleverd. Zo trekt Thibau op één van de foto's zijn mouw nog eens goed, om er voor te zorgen dat alles goed zit. Als hij in het gezelschap van een ploegmaat en twee teamgenotes vertoeft, haalt Thibau wel zijn mooiste glimlach boven om te poseren. En gelijk heeft hij, natuurlijk.

Would you just look at it? 👀



*it, these dashing new kits pic.twitter.com/QlP7klSaOv — Trek Bicycle (@TrekBikes) December 5, 2024

Wil u een zak om in de Lidl te gaan winkelen? Daar kan Thibau Nys u ook bij helpen, blijkbaar. Thibau Nys heeft zich blijkbaar wel geamuseerd tijdens de launch van de voorstelling van de nieuwe outfit van Lidl-Trek. Hij wisselt de vrolijke en de ernstige blikken af. Het moet gezegd: de wielerploeg heeft zijn renners en rensters op hun wenken bediend. Ze zullen er uitstekend uitzien in 2025.

Vooral het bovenste stukje rode achtergrond valt op het shirt op, samen met de overwegend doorwegende blauwe kleur en de gele accenten. Dit alles maakt het tot een mooie combinatie. Thibau Nys zal sowieso blinken volgend jaar bij Lidl-Trek. Het is nu enkel nog de vraag of zijn prestaties daar ook wat mee te maken zullen hebben.

The behind-the-scenes of our 2025 kit launch photoshoot 📸



Full gallery 🖼️: https://t.co/VRrRkFhPGp pic.twitter.com/1Y6mjYsjGm — Lidl-Trek (@LidlTrek) December 6, 2024

Waarschijnlijk zal dat wel het geval zijn, als hij de lijn kan doortrekken. Eerst is het nog wel duimen voor een goed verder verloop van de veldritwinter.