Vijfvoudig Tourwinnaar Eddy Merckx (79) afgevoerd na val met de fiets: "Een stom accident"

Eddy Merckx (79) is tijdens een fietsrit gevallen en heeft daarbij zijn heup gebroken. De vijfvoudige Tourwinnaar moet onder het mes.

Om 13u20 is Eddy Merckx met de fiets ten val gekomen in Hombeek, een deelgemeente van Mechelen. Bij het oversteken van een overweg schoof het achterwiel van Merckx weg en kwam hij ten val.

Omstanders konden de 79-jarige Merckx snel helpen en belden een ziekenwagen. In het ziekenhuis van Mechelen werd al snel duidelijk dat Merckx een breuk aan zijn heup had opgelopen. Daarvoor moet hij ook onder het mes.

Merckx ondergaat operatie in Herentals

"Het was een stom accident", zegt Claudine, de vrouw van Eddy Merckx, bij Het Nieuwsblad. Er was niemand anders bij zijn val betrokken, Merckx slipte gewoon weg. "Gelukkig was hij niet alleen, want Eddy voelde een felle pijn."

Merckx wist meteen hoe laat het was en dat vermoeden werd dus ook bevestigd in het ziekenhuis. Merckx wordt niet in Mechelen geopereerd, maar wel in Herentals. Daar moest vorige week ook Remco Evenepoel al onder het mes.

In april dit jaar werd Merckx al met spoed geopeerd na een gekantelde darm. Daarbij werd een stuk van één meter darm weggehaald, maar Merckx was toen nooit in levensgevaar.