Tim Merlier denkt op stage aan Evenepoel, maar ook aan vertrek bij Soudal-QuickStep

Tim Merlier is met Soudal-QuickStep op stage in Calpe. Dat moet hij echter doen zonder zijn maatje Remco Evenepoel.

Door zijn ongeval zit Remco Evenepoel noodgedwongen aan de kant. Onze landgenoot moet daardoor de jaarlijkse stage in Calpe van Soudal-QuickStep missen.

“Daarvoor ben ik samen met hem naar onze fietsenfabrikant Specialized in Amerika getrokken. Hij was erg gemotiveerd, maar een ongeval is helaas snel gebeurd”, vertelt Tim Merlier aan Sporza.

“Ik heb hem een berichtje gestuurd en hem gezegd dat ik in Spanje zonder hem zal moeten lopen. Dat doen we normaal gezien samen. Met wat humor probeer ik de pijn wat te verzachten.”

Merlier vermoedt dat Evenepoel snel weer terug op de fiets zal zitten. “De exacte aard van de blessures ken ik niet, maar ik denk dat hij er weer snel zal staan. De stage in januari moet haalbaar zijn.”

Voor Merlier wordt het zijn derde seizoen bij Patrick Lefevere. Dat is het laatste jaar van zijn contract. “Hopelijk niet mijn laatste. Ik voel me goed bij de ploeg. Maar ik ben inderdaad einde contract. En hier en daar wordt er aan mijn mouw getrokken.”