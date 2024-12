Zorgt Wout van Aert toch nog voor een verrassing? Niels Albert geeft meer details

Niels Albert is geschrokken van hoe kort het veldritprogramma van Wout van Aert is. En hij ziet toch nog een opening voor een duel met Van der Poel.

Met slechts zes crossen zal Wout van Aert zijn kortste programma ooit afwerken in het veld. Dat doet hij naar eigen zeggen uit liefde voor de cross. En Van Aert denkt natuurlijk al aan het klassieke voorjaar.

Ook Niels Albert schrok van het feit dat Van Aert slechts zes crossen zal rijden, nog minder dan hij had verwacht. "Maar het feit dat hij slechts zes crossen rijdt, bewijst dat geld niet de bovenhand genomen heeft", zegt Albert bij HLN.

Van Aert maakte ook enkele opmerkelijke keuzes in zijn programma. Zo rijdt hij Koksijde of Diegem niet, toch niet de zwaarste crossen. De crossen die Van Aert wel zal rijden, hebben voor Albert dan ook een lagere moeilijkheidsgraad.

Toch nog WK veldrijden voor Van Aert?

Wat ook ontbreekt op de kalender van Van Aert is het WK in Liévin, over de kampioenschappen is met geen woord gesproken. Bondscoach Angelo De Clercq bevestigde al dat Van Aert geen BK of WK zal rijden.

Toch ziet Albert nog een opening voor het WK. "Het WK vindt plaats in Noord-Frankrijk en dat biedt kansen. Waar hij zeker geen zin in zal hebben, is de hele rompslomp in de dagen voor het WK, maar nu kan hij op de dag van het WK nog ’s ochtends thuis ontbijten en ’s avonds de kindjes in bed steken."