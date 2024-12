Een feest in eigen stad? "Al eens gepolst bij Wout van Aert"

Krijgt Wout van Aert een kans om een Belgische titel te pakken in een derde discipline in eigen stad? Na Belgische titels op de weg en in het veld komt het BK gravel misschien wel naar Herentals.

Dit jaar werd Gianni Vermeersch op 1 mei in Turnhout Belgisch kampioen gravel. Hij klopte toen Daan Soete, Thomas Joseph en Toon Aerts in de sprint, pechvogel Greg Van Avermaet werd vijfde na een lekke band.

Waar het Belgisch kampioenschap gravel in 2025 zal worden gereden, is nog niet duidelijk. Organisator Golazo zou weleens kunnen uitpakken met een geste richting Wout van Aert. "Het is een van de denkpistes", zegt Erwin Vervecken bij Het Nieuwsblad.

WK gravel in Herentals met Van Aert?

Volgens Vervecken leent de omgeving er zeker toe. "Ik polste zelfs al eens bij Wout van Aert", stelt Vervecken nog. En organisator Golazo wil ook schuiven met de datum van het BK gravel naar 3 augustus.

Dat is een week na de Tour de France en enkele dagen na het jaarlijkse Natourcriterium van Herentals. Doordat er volgend jaar geen Olympische Spelen of WK zijn meteen na de Tour, lijkt die datum goed gekozen.

"Voor de stad is dit de ideale gelegenheid om zich extra in the picture te zetten, door de wielersport nota bene." Afwachten of Wout van Aert ook zal toehappen, dit jaar wilde hij ook al het EK en WK gravel rijden. Door zijn zware val in de Vuelta en knieblessure moest Van Aert forfait geven.