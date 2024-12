Lotte Kopecky dient Demi Vollering duidelijk van antwoord na haar scherpe uitspraken

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Lotte Kopecky en Demi Vollering zijn in 2025 geen ploegmaats meer. Vollering was de voorbije weken scherp voor Kopecky, die haar nu van antwoord dient.

"Onze relatie was helemaal anders dan vorig jaar", zei Demi Vollering onlangs bij NRC. "Naar mijn idee probeerde ze mij een beetje te vermijden, ze was meer op zichzelf gericht. Ik merkte dat de communicatie maar van één kant kwam."

Lotte Kopecky heeft het artikel met de uitspraken van haar ex-ploeggenote Demi Vollering gelezen. "Ik vind het vooral totaal onnodig om nu te gaan naschoppen", reageert Kopecky bij HLN. Volgens Kopecky moet Vollering wat meer respect tonen voor de ploeg.

Kopecky stelt dat SD Worx-Protime haar heeft gebracht tot waar ze nu staat en hoopt dan ook dat ze daar dankbaar voor is. Maar dat Kopecky haar ontweek, is niet het geval. In de Ronde van Romandië deed Vollering nog haar trouwplannen uit de doeken.

Kopecky wil goede relatie met Vollering

Volgens Kopecky zit er Vollering dan ook iets dwars, maar Kopecky weet niet goed wat. Kopecky vindt dat ze altijd een goede relatie heeft gehad met Vollering, ook na het incident in de Strade Bianche vorig jaar.

"Ik hoop dat we elkaar in de toekomst nog steeds met respect kunnen behandelen, althans dat is zeker het geval voor mij. Ik hoop dat Demi dat ook zal doen", besluit Kopecky nog.