Maarten Vangramberen onthult wie Eli Iserbyt echt is

Eli Iserbyt heeft niet bepaald een goede naam in het veldrijden. Hij krijgt tijdens een cross vaak heel veel verwijten naar zijn hoofd.

Het is een gevoelig punt voor Eli Iserbyt: de kritiek die hij vaak krijgt raakt hem wel degelijk. Dergelijke zaken komen bij elke mens die het over zich krijgt snoeihard aan.

Elke cross, jaar in jaar uit dat moeten meemaken moet verschrikkelijk zijn. Het zorgt wellicht voor een stevig litteken op de ziel van de West-Vlaming.

Nochtans onthult Maarten Vangramberen een totaal ander beeld van Iserbyt, al kreeg dat met de schorsing van dit jaar, na de valpartij met Ryan Kamp, weer een nieuwe deuk te verwerken.

“Na het voorval met Kamp heeft hij zijn excuses aangeboden”, vertelt Vangramberen aan Dag Allemaal. “Hij is slim genoeg om te beseffen dat hij daar uit de bocht is gegaan. Eli is echt wel een clevere kerel, hoor.”

En hij is volgens Vangramberen ook zeer attent. “De avond na de cross in Hamme stuurde hij mij een bericht om mij te feliciteren met mijn verjaardag. Hij heeft daar niks mee te winnen, maar het toont dat hij uit het juiste hout gesneden is. En dat hij met meer bezig is dan de cross.”