Tim Wellens niet blij met nieuw topproduct van Team UAE: "Had dat liever gekregen"

Tim Wellens begint volgende maand aan zijn derde seizoen bij UAE Team Emirates. Het is een ongelofelijke eer voor hem om met Tadej Pogacar te rijden.

Tim Wellens vertrok in 2022 na elf seizoenen bij Lotto. Hij koos opvallend voor UAE Team Emirates, een grote ploeg met heel veel toprenners.

Zelf twijfelde hij enorm, maar nu beseft hij maar al te goed dat hij indertijd een heel goede beslissing genomen heeft om bij Pogacar en co te rijden.

“Ik zit bij de beste ploeg ter wereld en ik heb me verder ontwikkeld als renner. Vooral mijn basisniveau is een pak hoger geworden, de motor is groter geworden zoals ze zeggen”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Volgend jaar moet hij het doen met een gloednieuwe fiets, de Colnago Y1Rs. Volgens het fietsenmerk de snelste fiets in het peloton. Aan vijftig kilometer per uur en met de wind frontaal zouden de renners twintig watt winnen.

Dat is veel, maar daar ligt Wellens niet wakker van. “Alles wat rond het kader zit - de wielen, de groep, de banden - vind ik belangrijker”, klinkt het doodeerlijk.

“Vorig jaar reed iedereen van de ploeg al heel goed, dus onze V4RS was al een topfiets en zoveel verschil zal het nieuwe model wel niet maken. Ik heb liever een snel pak dan een snel kader.”