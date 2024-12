Merijn Zeeman laat in zijn hart kijken over bijzonder pijnlijk moment bij Visma: "Een vreselijke, vreselijke dag"

Merijn Zeeman heeft hoogtepunten gekend in zijn Visma-jaren, maar ervaarde ook pijnlijke momenten. In die laatste categorie is het denken aan de Tour van 2020.

In een interview met de wielerploeg die hij inmiddels verlaten heeft, blikt Merijn Zeeman terug op zijn tijdperk bij eerst Jumbo-Visma en later Visma-Lease a Bike. Zo vertelde hij dat hij nooit nog met een kampioen zoals Wout van Aert zal samenwerken. Mooie woorden aan het adres van Van Aert. Zeeman wordt ook emotioneel als hij over de Tour van 2020 vertelt.

Dat is de Tour waarin Roglic in de laatste tijdrit de Tourzege verspeelde aan Pogacar. "Dat was een vreselijke, vreselijke dag. Er zijn vele ontgoochelingen geweest. De Giro van 2016 met Steven Kruijswijk bijvoorbeeld." De Tour van 2020, dat was nog een graad erger. "Ik kan het gevoel van die dag nog makkelijk naar boven halen", aldus Zeeman.

Nog soort trauma bij Zeeman

Zelfs verschillende jaren later heeft dat nog een impact. "Ja, ik denk dat het een soort van trauma is. In de loop der jaren hebben we het een plaats gegeven. Vreselijk. Sport kan heel wreed zijn." Misschien is het toch ook iets geweest waarop Visma het succes van de jaren daarna heeft op gebouwd. "Je leert als coach zoveel op weg naar je doelen. Ik heb veel geleerd van de nederlagen en ontgoochelingen."

Er is een mantra dat Zeeman zichzelf altijd inprent. "Wees niet te euforisch als je wint, maar wees ook niet te ontgoocheld als je verliest. Zo coach ik mezelf en zo geniet je meer van het proces. Je werkt met zoveel leuke, slimme mensen. Je werkt samen om beter te worden. Dat geeft me plezier", onthult de Nederlander waar hij de voldoening uit haalt.

Aanpak Zeeman heeft goed gewerkt

"Ik gaf de ontgoochelingen een plaats en focuste op het beter worden. Dat heeft goed gewerkt", stelt de ex-sportief directeur vast.