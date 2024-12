Eli Iserbyt vreest voor rampscenario door blessure: "Als de pijn zich blijft aandienen..."

Eli Iserbyt moest opgeven in Namen door een blessure die weer opsteekt. Een makkelijke oplossing is er echter niet voor de Belgische kampioen.

Met zeges in Kortrijk en Antwerpen had Eli Iserbyt zichzelf bevrijd na enkele moeilijke weken. In Dublin werd hij vierde, zaterdag in Herentals vijfde. Maar in Namen had Iserbyt last van een oude blessure en gaf hij op.

Iserbyt zegt dat hij al zo'n drie jaar last heeft van het Piriformis-syndroom, een geknelde zenuw in mijn linkerbeen. Vorig seizoen had Iserbyt er geen last van, nu steekt het dus opnieuw de kop op. Meteen opgave tot gevolg in Namen.

Bij Pauwels Sauzen-Bingoal probeerden ze het probleem voorlopig op te lossen met dry needling, omdat een injectie met corticosteroïden of een operatie tijdens het seizoen geen optie zijn. Maar dat is geen wondermiddel en kan slechts beperkt gebruikt worden.

Moet Iserbyt programma aanpassen?

"Ik moet vooral bidden dat de pijn vanzelf verdwijnt, zoals de voorbije jaren het geval was. Het is een beetje zoals de loterij: soms is het er, en soms ook niet", zegt Iserbyt bij HLN. Bij bergop lopen heeft Iserbyt er veel last van.

Iserbyt hoopt dat er deze week beterschap komt en dat hij zaterdag in Hulst kan crossen. De drukke kerstperiode komt er ook aan, Iserbyt rijdt enkel in Loenhout (27 december) niet. "Maar als de pijn zich blijft aandienen, moet ik mijn cross-kalender misschien wat wijzigen."