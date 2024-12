Niet helemaal welkom? Roglic onthult waarom hij amper sprak tegen nieuwe ploegmaat Van Gils

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Maxim Van Gils is met zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe op stage in Mallorca. Maar de Belg lijkt toch nog zijn plek te moeten zoeken bij de Duitse ploeg.

Vorige week kondigde Red Bull-BORA-hansgrohe de transfer aan van Maxim Van Gils, de 24-jarige Belg tekende een contract voor drie jaar bij de Duitse ploeg. Eind november bevestigde Lotto Dstny al het vertrek van Van Gils.

Zeven jaar reed Van Gils bij de Lotto-ploeg en het is dan ook even aanpassen aan zijn nieuwe ploeg. Zo werd Van Gils door HLN alleen gespot aan de ontbijttafel, terwijl Primoz Roglic, Dani Felipe Martinez en Aleksandr Vlasov aan een andere tafel zaten.

"Ik had wat langer geslapen. Er was niet veel volk meer, maar er waren redelijk wat tafels vuil. Ik zocht gewoon naar een proper plekje. En daar zaten toevallig niet veel mensen", verklaarde Van Gils daar over.

Roglic over integratie Van Gils

Ook Primoz Roglic heeft Van Gils nog niet echt leren kennen. De twee hadden elkaar de eerste dagen nog niet veel gezien, enkel bij het eten. En Van Gils en Roglic trainen overdag ook in een andere groep.

Roglic zelf beseft dat het zijn rol is om Van Gils in de groep te betrekken. "Zijn eerste dagen hier op Mallorca waren hectisch en druk. Al die nieuwe indrukken zijn vermoeiend. Daarom dat ik hem nu met rust laat."