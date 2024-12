Toon Aerts spreekt klare taal over terugkeer Van Aert en Van der Poel: "Als we dat kunnen..."

Toon Aerts greep in Namen alweer naast zijn eerste zege sinds zijn comeback. Na een fout in de slotronde moest hij genoegen nemen met de tweede plaats.

Zaterdag in Herentals dook Toon Aerts als eerste het veld in, maar werd hij teruggeslagen door een lekke band. Hij deed nooit echt mee voor de zege en werd uiteindelijk negende. In Namen was dat anders.

Aerts viel al vroeg in de wedstrijd, maar knokte wel terug en reed in de slotronde op kop. Op de schuine kant ging het weer mis en Vanthourenhout ging Aerts nog voorbij. Aerts moest tevreden zijn met de tweede plek, al voor de derde keer in Namen.

"Ik heb dit seizoen al meermaals gemerkt dat ik nog te vaak foutjes maak, ook technisch", zegt Aerts bij Het Nieuwsblad. "Ben ik te gretig? Deels wel maar ook vroeger maakte ik in deze situatie al wel eens technische foutjes. De stress, een hoge hartslag…"

Aerts over Van der Poel en Van Aert

Toch was Aerts tevreden met zijn nieuwe podiumplaats, want hij beseft dat het de komende weken niet makkelijk wordt om nog op dat podium te staan of te winnen. "Met Wout (Van Aert, nvdr.) en Mathieu (Van der Poel, nvdr.) moeten we ons geen illusies maken."

"Het zou al heel mooi zijn als we hen een halve ronde kunnen volgen", stelde Aerts. Hij mikt vooral op het klassement van de Wereldbeker, want de top acht mag ook op het WK op de eerste rij starten.