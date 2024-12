Komt hij in de problemen met Mathieu van der Poel? Jasper Philipsen heeft grote plannen

Alpecin-Deceuninck beleefde zijn eerste trainingskamp. Daar sprak Jasper Philipsen alvast grote ambities uit.

Het voorjaar is heel belangrijk voor Alpecin-Deceuninck. Daar willen ze scoren met Mathieu van der Poel, maar ook Jasper Philipsen heeft grote verwachtingen.

2024 was een heel goed jaar voor onze landgenoot en uiteindelijk wil je altijd beter doen in het volgende seizoen. Dat wordt echter niet gemakkelijk.

“Ik was echt blij met hoe alles ging. Wat we deden in Parijs-Roubaix twee jaar op rij was echt bijzonder. Volgend jaar zullen alle ogen op ons gericht zijn, maar we zullen er klaar voor zijn”, vertelt hij aan Cycling Weekly.

Een drie op drie voor Van der Poel in Parijs-Roubaix zou legendarisch zijn, maar Philipsen zou daar natuurlijk zelf graag de overwinning pakken.

“Het is echt moeilijk om specifiek op één koers te mikken”, houdt onze landgenoot de boot wat af. “Je moet echt 100% in vorm zijn, en er zijn veel omstandigheden die roet in het eten kunnen gooien.”