"Weet je wat Patrick Lefevere deed?": Nico Mattan doet boekje open over hartproblemen

Nico Mattan is ondertussen 53 jaar oud. Ook hij haalt herinneringen op nu Patrick Lefevere bij Soudal-QuickStep op pensioen gaat.

Voor Nico Mattan is Patrick Lefevere bovenal een verdomd goede ploegleider geweest, ook al leerde iedereen hem eigenlijk maar kennen als de manager van Soudal-QuickStep.

“Hij had altijd een plannetje klaar, waaiers trekken op bepaalde plaatsen, hoe je moest reageren in de koers…”, vertelt Mattan op kw.be. “Ik was altijd een renner die mijn eigen ding deed, van eigen sterkte uit ging, maar Patrick had dus altijd wel een plan klaar.”

Van de ploeg van Lefevere trok Mattan naar Cofidis. “Toen ik in 1999 te horen kreeg dat ik met hartproblemen kampte en het einde van mijn carrière dreigde, was hij een van de eersten om bij mij thuis te komen”, klinkt het.

Hij bood Mattan meteen een job aan. “Om vip-chauffeur te worden, hoewel ik toen niet meer voor zijn ploeg reed.” Uiteindelijk kon Mattan toch nog blijven koersen.

Mattan vindt het vooral knap hoe Lefevere iedereen respecteert, ook de mensen aan de basis. “Mecaniciens, verzorgers, kinesisten, dokters… Hij schatte die mensen ook naar waarde. Als hij ‘s morgens aankwam waren zij de eersten die hij ging groeten.”