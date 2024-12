Maandag maakt Wout van Aert zijn langverwachte rentree: ploegleider heeft fantastisch nieuws

Maandag maakt Wout van Aert zijn rentree in het veld in de Superprestige in Mol. Ploegleider Jan Boven heeft alvast uitstekend nieuws over Van Aert.

Op 21 januari reed Wout van Aert in Benidorm zijn laatste cross, iets meer dan elf maanden later staat hij maandag aan de start in Mol. Voor Van Aert is het de start van zijn kortste seizoen ooit in het veld, met amper zes crossen op het programma.

Van Aert heeft zelf veel inspraak gehad in dat programma, maar ook de inbreng van zijn trainer Mathieu Heijboer is groot. Bij de aankondiging van zijn programma maakte Van Aert duidelijk dat hij zal crossen "uit liefde voor de sport".

Van Aert volledig fit voor comeback in Mol

Voor Van Aert wordt de cross in Mol zijn eerste wedstrijd in bijna vier maanden tijden. Begin september viel Van Aert zwaar in de Vuelta en liep daarbij een diepe wonde op aan zijn knie. Eind november was er nog sprake van een loopachterstand bij Van Aert.

"Nu heeft hij daar geen last meer van", maakt ploegleider Jan Boven duidelijk bij Het Nieuwsblad. Er was niet alleen de loopachterstand, de blessure van Van Aert heeft zijn algemene opbouw naar volgend seizoen vertraagd.

"Maar nu is hij volledig fit, anders zou hij niet beginnen aan zijn crossseizoen. Of het zal volstaan om ook mee te doen voor de zege, weten we niet", stelt Boven. "Ook voor Wout zelf is het nog een vraagteken hoever hij staat ten opzichte van de andere crossers."