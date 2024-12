Klein beetje hoop voor andere crossers? Ploegmaat komt met nieuws over Van der Poel

In Zonhoven maakt Mathieu van der Poel zijn rentree in het veld. Ploegmaat Niels Vandeputte verwacht veel van de terugkeer van de wereldkampioen.

Zaterdag in Hulst konden de crossers nog een laatste keer strijden voor de zege. Want zondag staat Mathieu van der Poel zondag aan de start in Zonhoven. Ploegmaat Niels Vandeputte had die boodschap goed begrepen en won met overmacht.

Voor Vandeputte zijn derde zege van het seizoen na een overwinning in Frankrijk en de X2O Trofee in Hamme. Het kan zomaar zijn laatste in lange tijd worden, want wereldkampioen Van der Poel start in Zonhoven dus aan zijn seizoen.

Is Van der Poel te kloppen in Zonhoven?

Vandeputte steekt ook veel op van Van der Poel. "Het is heel fijn om een renner zoals hem in de ploeg te hebben", zegt hij bij VTM Nieuws. "Ik heb hem wel nog niet bezig gezien op de crossfiets, dus ik ben benieuwd hoe hij voor de dag zal komen."

Ligt er dan toch een kans voor de andere crossers om Van der Poel te kloppen in Zonhoven? Vandeputte drukt die hoop meteen de kop in. "Ik verwacht dat Mathieu dik in orde zal zijn en hij meteen voor de overwinning zal gaan."

Voor Vandeputte is het vooral interessant om te zien hoe groot het verschil tussen Van der Poel en de rest van de crossers zal zijn. Begin januari won Van der Poel met twintig seconden voorsprong op Nieuwenhuis en 22 seconden voorsprong op Sweeck.