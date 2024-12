Thibau Nys geeft oorzaak van zijn wisselende prestaties: "Daar schaam ik me wel voor"

Thibau Nys wisselt heel goede met veel mindere resultaten af. De Europese kampioen geeft daar nu zelf een verklaring voor.

Eind oktober-begin november won Thibau Nys drie van zijn vijf crossen en werd hij onder meer Europees kampioen. Maar daarna ging het heel wat minder en eindigde Nys zelfs vijf keer op rij niet in de top tien.

Tot Nys afgelopen zondag in Zonhoven plots tweede werd achter Mathieu van der Poel. Er lijkt weinig regelmaat te zitten in de prestaties van Nys in het veld, maar daar heeft hij zelf wel een logische verklaring voor.

Nys over wisselende prestaties

"Ik merk dat als een parcours heel cross-specifiek is, ik daar niet klaar voor ben", zegt Nys bij Het Nieuwsblad. De ritmeveranderingen kan hij wel aan, maar met de ritme-onderbrekingen heeft Nys het moeilijker.

In een wedstrijd zoals Hulst (Nys werd zestiende, nvdr.), waar veel moet afgestapt worden, botst Nys op zijn limieten. "Terwijl dat net de essentie van cross is. Daar schaam ik mezelf wel een beetje voor – tegenover mezelf in ieder geval."

In de jeugd was dat net iets wat Nys goed kon, omdat hij dan de kracht tekort kwam. Op een parcours zoals in Zonhoven kon Nys nu wel vermogen omzetten in snelheid en zo naar de tweede plaats rijden.