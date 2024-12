Verzorger wilde het uit Evenepoel zijn hoofd praten: "Vond het niet zo'n goed idee"

Op de Olympische Spelen in Parijs pakte Remco Evenepoel twee gouden medailles. Zijn verzorger David Geeroms blikt nog eens terug op die straffe stunt.

Zes dagen na de slottijdrit in Nice stond in Parijs al de olympische tijdrit op het programma. Remco Evenepoel was topfavoriet en maakte het ook helemaal waar. Hij hield Ganna en Van Aert af en pakte een eerste gouden medaille.

Daarna keerde Evenepoel terug naar België voor wat tijd samen met zijn familie. Daarna keerde Evenepoel terug naar Parijs. "Twee dagen voor de wegrit wilde Remco nog naar de hockeywedstrijd van de Red Lions gaan kijken", blikt Geeroms terug bij La Dernière Heure.

"Zelf vond ik dat niet zo’n goed idee, maar hij was zo zeker van zijn stuk. Die dag was hij het parcours nog eens gaan verkennen en meer specifiek de passage op Montmartre. Toen hij terugkeerde, zei Remco: 'Ik ben nog nooit zo goed geweest. Ik heb het gevoel dat niemand me gaat kunnen kloppen.'"

Zegegebaar Evenepoel in Parijs

Als Evenepoel zo zeker is van zijn stuk, dan zit hij er volgens Geeroms ook zelden naast. Dankzij een derde plaats in de Tour was Evenepoel heel sereen volgens Geeroms en heeft dat veel druk bij hem weggehaald.

"Hij had me de dag voordien al verklapt dat hij een origineel zegegebaar in gedachten had. Ik heb hem toen nog geantwoord dat hij maar beter eerst kon maken dat hij over de streep kwam. Als ik hem dan zag aankomen … Erover praten bezorgt me nog kippenvel."