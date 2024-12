Paul Herygers spreekt klare taal over Mathieu van der Poel: "Zoiets mag je niet zeggen"

Mathieu van der Poel domineert opnieuw in het veld, met nu al vier zeges op rij. Paul Herygers vindt echter niet dat de wereldkampioen de rest belachelijk maakt.

Vier zeges op rij in Zonhoven, Mol, Gavere en Loenhout. Mathieu van der Poel domineert opnieuw sinds zijn terugkeer in het veld. De wereldkampioen dult weinig tegenstand en rijdt vaak makkelijk weg van de concurrentie.

Vooral in Zonhoven was het verschil bijzonder groot. Van der Poel startte op de derde rij, maar al na 72 seconden reed hij op kop en knalde hij weg van de rest. De wereldkampioen won uiteindelijk met anderhalve minuut voorsprong.

Herygers over dominantie Van der Poel

Verschillende analisten vonden dat Van der Poel de concurrentie belachelijk maakte. "Zoiets mag je niet zeggen. Dit is koers, dat is topniveau", zegt Sporza-commentator Paul Herygers bij WielerFlits.

Volgens Herygers heeft Van der Poel wellicht de eerste crossen van het seizoen gezien en gedacht dat hij het nog beter kon. Daardoor is Van der Poel in Zonhoven zo ontploft. Maar in Gavere en Loenhout was de dominantie al veel minder groot.

Van der Poel moest volgens Herygers echt trekken en sleuren en won twee keer met minder dan een halve minuut voorsprong. "Hij kan geen reserves opbouwen. Respect dus voor de crossers die het hem lastig blijven maken, ook al hebben ze al het hele jaar gekleurd."