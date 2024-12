Moet Vanthourenhout Van der Poel vrezen? Wereldkampioen is echter met iets anders bezig

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In Besançon kende Michael Vanthourenhout geen al te beste dag. De leider in de Wereldbeker kon de schade uiteindelijk wel nog beperken en werd zevende in Frankrijk.

In de eerste ronde liep het meteen mis voor Michael Vanthourenhout in Besançon. Hij viel net voor de trap en zag heel wat renners hem voorbij gaan. De schoen van Vanthourenhout was daardoor ook stuk, maar hij kon niet meteen wisselen. Hij moest tot in de materiaalpost rijden om zijn entourage te verwittigen, wachten op een nieuwe schoen en kon dan pas wisselen. Dat kostte Vanthourenhout veel tijd, waardoor hij als 45ste weer het veld in dook. Vanthourenhout voelt zich zegezeker in Wereldbeker Na een inhaalrace werd Vanthourenhout nog zeven, maar Van der Poel won wel opnieuw. De wereldkampioen komt zo tot op 69 punten, al maakt Vanthourenhout zich niet echt heel veel zorgen om Van der Poel. "Er zijn nog maximaal 120 punten te verdienen. Zelf heb ik er nog 52 nodig. Dat moet in principe wel lukken. Zeker omdat Mathieu Benidorm (19 januari, nvdr.) overslaat", zei Vanthourenhout bij VTM Nieuws. Van der Poel ligt niet wakker van de eindzege in de Wereldbeker. "Mathematisch kan het uiteraard. En ik probeer altijd het hoogst haalbare na te streven. Maar ik focus er niet op. Het zou vooral aangenaam zijn om begin februari op het WK in Liévin op de eerste rij te kunnen starten. Om die reden zijn alle punten die ik in de Wereldbeker sprokkel belangrijk."