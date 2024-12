Grote vraagtekens bij Wout van Aert na 2024: "Waarom?"

Door het veldrijden zou je denken dat Wout van Aert heel handig is op de fiets. Maar Frank Raes en José De Cauwer stellen toch iets opmerkelijk vast bij Wout van Aert.

Voor Wout van Aert was 2024 een jaar met hoogtes en laagtes. Hij won een rit in de Ronde van de Algarve, won Kuurne-Brussel-Kuurne en drie ritten in de Vuelta. Maar er waren ook zijn zware valpartijen in Dwars door Vlaanderen en de Vuelta.

Van Aert moest daardoor onder meer de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de Giro, het WK en het EK missen. Het werd daardoor een jaar om ook snel te vergeten voor Wout van Aert. Maar is het ook een probleem?

Waarom valt Wout van Aert zoveel?

Dat vraagt Frank Raes zich toch af. "Dat is toch ook een goeie piloot? Waarom valt die dan zoveel? In de Vuelta, in de Tour, richting Kanarieberg in Dwars door Vlaanderen. En ook nog op de Spelen, blijkbaar", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Op de Olympische Spelen in Parijs viel Van Aert in de laatste kilometer in een bocht, waardoor hij als 37ste op bijna vier minuten van Remco Evenepoel over de streep kwam. "In een bocht waar hij eerder tien keer is gepasseerd", zegt José De Cauwer.

Ook voor De Cauwer zijn de vele valpartijen van Wout van Aert een mysterie. "Ik kan er bij Van Aert ook de vinger niet opleggen. Maar het is waar: hij valt vaak."