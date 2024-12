Remco Evenepoel heeft van één iets spijt wat Oumi betreft: "Ga dat anders doen. Beter"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel had dit jaar veel sportieve successen, onder meer op de Olympische Spelen. Toch wil Evenepoel het op privévlak wat anders aanpakken.

Met een ritzege en de derde plaats in de Tour de France en twee gouden medailles op de Olympische Spelen in Parijs beleefde Remco Evenepoel een topzomer. Daarna nam Evenepoel slechts vier dagen vakantie met zijn vrouw Oumi.

Evenepoel beperkte zich tot vier dagen omdat hij interviews had gepland. "Maar achteraf denk ik: ik had dat anders moeten doen", zegt Evenepoel nu bij HLN. Hij stelt dat hij tien dagen vakantie had moeten plannen.

Evenepoel wil meer 'nee' zeggen

Het is iets wat Evenepoel gaat meenemen naar de toekomst. Hij vindt dat het oké is om aan zichzelf te denken en soms nee te zeggen. Evenepoel vindt dat hij daar een verantwoordelijkheid in heeft te nemen, omdat hij Oumi tijdens het jaar veel achterlaat.

"Ik ga dat vanaf 2025 anders doen. Beter", maakt Evenepoel nog duidelijk. Toch geeft Evenepoel zichzelf qua geluksscore op privévlak een tien op tien in 2024. Omdat hij samen met Oumi enkele mooie reizen heeft gemaakt.

Ze zijn op reis geweest naar Zakynthos, naar Marokko, naar Qatar en Londen. "En ook: Oumi heeft super goeie examens gedaan. We mogen niet klagen", besluit Evenepoel nog.