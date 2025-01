Plots een favoriet extra voor het Belgisch kampioenschap? Analisten hebben duidelijke mening

Op zaterdag 11 en zondag 12 januari 2025 vormt het Circuit Zolder het decor van de Belgische kampioenschappen. Rest de vraag wie de topfavorieten zijn bij de mannen. En dat zou wel een spannende strijd kunnen worden.

Eli Iserbyt leek een week geleden nog niet in aanmerking te kunnen komen, maar door zijn overwinning in de Grote Prijs Sven Nys in Baal op nieuwjaarsdag is dat misschien opnieuw anders.

Zwaarder parcours in Baal

"Moeten we hem dan ook toch terug bij de kandidaten zetten voor de Belgische titel?", vroeg Ruben Van Gucht zich luidop af bij Sporza. "Vijf dagen geleden hadden we dat niet gedaan."

"Het is altijd zo. Het kan omkeren, ongelooflijk. Ze zitten al het hele jaar allemaal dicht bij elkaar. Ze ontlopen elkaar weinig, dus kan je hem ook niet wegcijferen", pikte Paul Herijgers meteen in.

Iserbyt kanshebber?

Vorig jaar won Eli Iserbyt het BK in Meulebeke, waardoor hij een heel jaar met de Belgische kampioenentrui mocht rijden. Hij zal dat truitje dan ook graag willen proberen te bestendigen.

Sowieso wordt het parcours in Zolder een heel ander parcours dan dat van Baal. Dat besefte ook het nummer drie in Baal, Emiel Verstrynge. "Ik ben benieuwd naar het BK, maar het zal een zeer snel parcours zijn en hier in Baal was het helemaal anders."