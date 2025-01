Remco Evenepoel op zijn best: Renner zet José De Cauwer voor schut na uitzending

José De Cauwer doet nog steeds zijn ding als wielercommentator. Hij ligt bij heel wat renners ook in de bovenste schuif.

Met zijn sappige verhalen en anekdotes probeert José De Cauwer elke keer weer de verslaggeving van de koers te volgen. En wees maar zeker dat de renners goed volgen wat hij allemaal te zeggen heeft.

Zelf kruipt hij ook nog de fiets op, als hij in de buurt is voor verslaggeving. Dat was ook het geval in Parijs. “Toen de Belgische ploeg twee dagen vooraf het parcours ging verkennen, was ik daar toevallig ook met mijn fiets”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

En daar was hij getuige van iets bijzonders. “De laatste ronde van de verkenning rijdt Remco alleen met bondscoach Vanthourenhout. En aan de meet vraagt hij ineens: ‘Sven, als ik hier sta, staat de Eiffeltoren er dan mee op?’”.

Evenepoel was op dat moment al bezig met de iconische foto. Een verhaal dat De Cauwer achteraf ook vertelde. “Soit, ik heb dat verhaal eerder verteld bij Sporza, waarop Remco een berichtje stuurde: ‘Mooie anekdote, maar het klopt niet.’ Bleek dat het drie dagen voor de koers was gebeurd en niet twee, zoals ik had verteld.”

Zelfs vrouwlief Oumi zat helemaal mee in het verhaal, door de gouden medaille van het tijdrijden mee te brengen naar de finish. “Want ja, de fotografen willen dat een dubbele winnaar die allebei draagt. Als je daarmee bezig bent…”