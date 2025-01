Niet gespaard gebleven van pech: Thibau Nys onthult wat er allemaal misliep in Baal

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De eerste dag van het nieuwe jaar was er één om snel te vergeten voor Thibau Nys. De Europese kampioen kende in Baal veel pech en werd uiteindelijk vijfde.

Na podiumplaatsen in Zonhoven, Gavere, Loenhout en Diegem wilde Thibau Nys zijn sterke reeks verderzetten in 'zijn' Baal. Maar al van bij de start liep het mis, Nys schoot uit zijn pedaal en zakte weg naar positie 15.

Nys viel daarna ook nog én moest ook nog eens wisselen van schoen. Die wissel gebeurde wel bijzonder snel, maar Nys zou daarna nooit meer meedoen voor de zege. Hij kwam uiteindelijk als vijfde binnen op anderhalve minuut van Iserbyt.

"Ja, de ontgoocheling is groot", zei Nys bij VTM Nieuws. "Die schoenwissel was echt wel nodig, want ik liep mijn schoen op de loopstroken bijna uit. Maar door die wissel verlies ik de aansluiting met de kop van de koers."

Nys wil vooruit kijken

Nys heeft lang gedacht dat hij er nog naartoe kon rijden, maar de veer brak. Volgens Nys toonde hij dit seizoen al veel weerbaarheid, maar ontbrak het aan frisheid om de moraal hoog te houden. Nys verloor zichzelf en zowel fysiek als mentaal liep het vat leeg.

"Jammer, uiteraard. Maar dit is een cross zoals een andere cross. Ik kijk nu al uit naar de volgende wedstrijd, want ik voel me goed. Alleen kon ik er door omstandigheden niet het maximale uithalen. Hoe dan ook wil ik al mijn fans bedanken."