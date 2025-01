Na Mathieu van der Poel ook geen Thibau Nys: Europees kampioen haakt af voor Koksijde

Thibau Nys komt niet aan de start in Koksijde. De Europese kampioen is volgens zijn ploeg Baloise Glowi Lions niet fit genoeg om aan de start te staan.

In de voorbije vijf crossen stond Thibau Nys vier keer op het podium, enkel woensdag in Baal eindigde hij niet in de top drie. Nys zakte steeds verder weg en eindigde uiteindelijk als vijfde op anderhalve minuut van winnaar Eli Iserbyt.

Vrijdag zou Thibau Nys ook zijn opwachting maken in de X2O Trofee in Koksijde. Toen zijn ploeg Baloise Trek Lions op hun sociale media hun team bekendmaakte, was er van Europees kampioen Thibau Nys geen spoor.

Bij de mannen beloften staan David Haverdings en Seppe Van Den Boer aan de start, bij de elite vrouwen is er enkel Lucinda Brand en bij de elite mannen verdedigen Pim Ronhaar en Ward Huybs de kleuren van Baloise Glowi Lions.

Nys niet in Koksijde, wel in Dendermonde

De ploeg van Sven Nys bevestigde bij WielerFlits dat Thibau Nys niet aan de start komt in Koksijde. "Thibau voelde zich vanmorgen niet goed en heeft het toch geprobeerd op de rollen." Toen bleek dat Nys niet voldoende hersteld is.

En dus zal Nys niet aan de start komen in Koksijde. Voor dee Superprestige in Gullegem van zaterdag is Nys ook onzeker, zondag in de Wereldbeker in Dendermonde zou hij wel weer van de partij zijn.