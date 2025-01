📷 Sanne Cant neemt op prachtige manier na 15(!) jaar afscheid van de Belgische driekleur

Sanne Cant heeft in Dendermonde haar laatste cross ooit gereden in de Belgische driekleur. Na 15 jaar geeft Cant de trui zaterdag door aan iemand anders.

Sinds 2009 was de Belgische driekleur bij de vrouwen in het bezit van Sanne Cant. De voorbije 15 jaar kon niemand haar kloppen op het Belgisch kampioenschap. Maar zaterdag in Heusden-Zolder verdedigt ze haar titel niet.

Afgelopen zondag in Dendermonde reed Cant haar laatste wedstrijd ooit in de Belgische driekleur. Cant werd op het loodzware parcours negende op meer dan drie minuten van winnares Lucinda Brand.

Cant hangt driekleur aan de haak

Op haar sociale media hing Cant haar stevig besmeurde driekleur symbolisch aan de haak. "Het was een eer", schrijft ze op Instagram. "Voor de liefde voor dit truitje." Zaterdag geeft ze de driekleur dus door.

Cant komt dan wel niet aan de start van het Belgisch kampioenschap in Heusden-Zolder, maar ze zal wel aanwezig zijn. Voor Sporza zal Cant namelijk optreden als analiste bij de wedstrijd voor de vrouwen.

Cant wil haar titel op het BK niet meer verdedigen omdat ze aan haar laatste seizoen bezig is. Ze wil niet dat de trui volgend seizoen amper te zien is in het veld. De Sluitingsprijs in Oostmalle op 23 februari wordt haar laatste wapenfeit in het veld.