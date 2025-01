Jonge Belg komt met ambities aan start van Tour én Vuelta: "Dan is seizoen geslaagd"

Lotto gaat er vol voor in 2025. Lennert Van Eetvelt zal twee grote rondes rijden en gaat dat met de nodige ambities aanpakken. Hij mikt op een ritzege in de Tour de France én op een klassement in Spanje.

De UAE Tour, de Omloop Het Nieuwsblad, de Strade Bianche, de Ronde van Catalonië en de Ronde van Vlaanderen staan allemaal op het programma van Lennert Van Eetvelt. Ook de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en Romandië staan op het programma.

Twee grote rondes

Daarna volgen ook nog de Tour de France én de Vuelta. En de jonge Belg komt toch wel met de nodige ambities aan de start bij die grote rondes, al zal hij zijn ambities ook een beetje verdelen zo blijkt.

"Ik heb vorig jaar vaak goed gepresteerd op een hoog niveau, maar de Tour is nog iets anders. Of dit mijn droom is? Dat zou ik niet per se zeggen", aldus Van Eetvelt tegen Sporza.

Nog stappen zetten

"Maar had je me 10 jaar geleden gevraagd wanneer mijn carrière als prof geslaagd zou zijn, dan zou ik gesproken hebben over ritwinst in de Tour. Als dat lukt, zal mijn jaar zeker geslaagd zijn. De Tour voelt alleszins als een logische stap."

Lotto blijft als een logische en goede stap voelen voor de Belg: "Ik heb hier veel stappen gezet en er kunnen er nog een paar bij. Ik krijg hier ruimte en tijd om beter te worden en om te rijden wat ik wil. Dat is als jonge renner heel tof."